Путин провел встречу с председателем ФНПР

Кремль: Путин встретился с главой ФНПР Черногаевым
Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава ФНПР, в частности, рассказал о законодательных инициативах профсоюзов, защите трудовых прав работников в судах, работе с молодыми членами профсоюзных организаций, а также о помощи, оказываемой профсоюзами фронту», — говорится в сообщении.

В ходе встречи в Кремле Черногаев заявил, что заработная плата примерно 5 млн россиян вырастет с 1 января 2026 года за счет опережающего роста МРОТ темпами, превышающими темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен.

17 ноября РИА Новости сообщило, что за год сильнее всего средние зарплаты в России просели у работников инвестфондов и у частных детективов. средняя зарплата сократилась на 37% и составила 112,9 тыс. рублей, у вторых — заработки уменьшились на 25%, до 81,2 тыс. рублей. Замыкают тройку отрасли, связанные с добычей и обогащением угля и антрацита. Здесь средняя зарплата снизилась с 142,3 тыс. до 126,6 тыс. рублей.

Ранее в России существенно замедлился рост зарплат айтишников.

