Кремль: контакты между РФ и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются

Песков: конкретики о контактах в Стамбуле по обмену пленными нет

Россия и Украина продолжают вести контакты по обмену пленными, но конкретной информации о возможной встрече делегаций в Стамбуле нет. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас пока мне нечего по этому сюжету сообщить. Там по обмену пленными действительно на экспертном уровне контакты есть. Переговоры продолжаются. Конкретики не буду давать», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

15 ноября экс-министр обороны и секретарь Совета безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ по восстановлению процесса обмена пленными.

В результате этих переговоров стороны согласились возобновить Стамбульские договоренности. Речь идет об освобождении 1200 украинцев, добавил он.

12 ноября замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом приостановлены. Он обвинил членов российской делегации в том, что они «игнорировали попытки обсудить суть вопроса».

Ранее Захарова заявила, что Киев не выполнил последние договоренности по обмену пленными.