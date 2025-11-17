В Кремле высказались по конфронтации России и НАТО

В России нет каких-либо сторонников конфронтации с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами, его слова приводит ТАСС.

«Но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению наших интересов», — сказал он.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что война между Россией и Североатлантическим альянсом якобы может начаться до 2029 года.

Накануне Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО в ближайшие годы. Глава минобороны Германии отметил, что вопрос о сроках потенциального конфликта и подготовки к нему «остается спекулятивным». Однако военные эксперты, по его словам, полагают, что после восстановления своих вооруженных сил Россия будет якобы способна напасть на одного из членов НАТО на востоке. Министр уточнил, что речь идет о 2029 годе.

При этом он указал на то, что оценки некоторых экспертов по этому поводу начинают меняться, и они предполагают, что «нападение» якобы возможно с 2028 года, а часть из них и вовсе считает, что прошедшее лето было последним мирным, добавил Писториус.

