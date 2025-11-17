Песков прокомментировал слова Писториуса о сроках начала войны России и НАТО

Милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из столиц Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя на брифинге слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что война между РФ и НАТО может начаться в ближайшие годы.

«Вы знаете, что в России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, но мы вынуждено должны принимать меры по обеспечению нашей безопасности», — сказал представитель Кремля, отметив, что это связано с милитаристской риторикой стран Европы.

До этого Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО в ближайшие годы. Глава минобороны Германии отметил, что вопрос о сроках потенциального конфликта и подготовки к нему «остается спекулятивным». Однако военные эксперты, по его словам, полагают, что после восстановления своих вооруженных сил Россия будет якобы способна напасть на одного из членов НАТО на востоке. Министр уточнил, что речь идет о 2029 годе.

При этом он указал на то, что оценки некоторых экспертов по этому поводу начинают меняться, и они предполагают, что «нападение» якобы возможно с 2028 года, а часть из них и вовсе считает, что прошедшее лето было последним мирным, добавил Писториус.

Ранее в Госдуме отреагировали на прогноз Германии о сроках начала войны России и НАТО.