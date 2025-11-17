В Кремле ответили на слова Стубба, что Россия упустила шанс на встречу с Трампом

Песков о заявлении Стубба: надеюсь, что саммит в Будапеште состоится

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков надеется, что сорванный саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоится.

«Как вы знаете, и из Вашингтона звучали заявления, и из Москвы неоднократно звучали заявления, подтверждающие наше понимание, что любой саммит должен быть результативным. Результативный саммит является предметом скрупулёзной, глубокой подготовки. Надеюсь, он состоится,» — сказал он на брифинге, комментируя слова президента Финляндии Александр Стубб о том, что Россия упустила шанс на встречу с Трампом.

До этого Стубб в интервью заявил, что отмена встречи президентов двух стран стала стратегической ошибкой России.

По его словам, американская сторона поняла, что «русские не сдвинулись ни на дюйм» в своих требованиях, поэтому «нет смысла ставить президента Трампа в ситуацию, когда он не получит сделку или что-то ещё».

Ранее президент Финляндии предложил провести встречу Путина и Трампа в ноябре.