Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о вероятной войне с Россией до 2029 года для изъятия замороженных активов РФ. Об этом NEWS.ru, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, подобные заявления делаются, чтобы «найти хоть какую-то причину для попытки украсть наши деньги, находящиеся в западных банках». Депутат указал, что дипломатия европейских политиков упала до «такого кухонного уровня, что даже стыдно». Политик напомнил, что людей, не желающих отдавать чужие деньги, называют «кидалами» и «они заканчивают плохо».

«В Европе будут называть новые сроки военного конфликта с Россией, чтобы навести панику среди своего населения. 2030 год, про который они изначально говорили, совсем уж попахивал демагогией. Теперь в эту ерунду, может, кто и поверит. Деньги им так или иначе придется вернуть, русские всегда свое забирают», — сказал Колесник.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран — членов НАТО еще до 2029 года. Эксперты предполагают, что якобы «нападение» возможно с 2028 года, а часть из них считает, что прошедшее лето было последним мирным, указал Писториус.

