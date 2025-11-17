Генерал США назвал Корейский полуостров «стратегическим хабом» против России и Китая

Глава войск США в Южной Корее назвал страну хабом против России и Китая

Географическое положение Южной Кореи дает уникальное преимущество, позволяющее одновременно влиять на Северную Корею, Китай и Россию. Об этом говорится в статье командующего Вооруженными силами США в Южной Корее (USFK) Ксавье Брансона, выдержки из которой приводит Chosun Ilbo.

В статье американского генерала «Карта с ориентацией на восток» говорится, что крупнейшая военная база США в Южной Корее «Кэмп-Хамфрис» находится близко к потенциальным угрозам: примерно 254 км от Пхеньяна, в 985 км от Пекина и в 1770 км от Владивостока.

Корея расположена таким образом, чтобы противостоять угрозам со стороны России на севере, одновременно обеспечивая западный охват для противодействия активности Китая в водах между Кореей и Китаем, пишет Брансон.

«Это говорит о том, что Корейский полуостров может не пустить российский флот в восточные воды Южной Кореи, что делает эти воды более удобными для обороны. В Западном и Желтом морях силы Корейского полуострова могут нанести ущерб не только армии КНДР, но и Северному флоту, демонстрируя значительный потенциал сдерживания вражеских операций в обоих морях», — отметил он.

Как подчеркивает Chosun Ilbo, командующий силами США в Южной Корее сделал заявления, сосредоточившись исключительно на геополитической ценности Корейского полуострова, не акцентируя внимания на готовности противостоять Северной Корее. Это, по мнению журналистов, считается крайне необычным.

Ранее сообщалось, что Южная Корея планирует приобрести у США военную технику на $25 млрд.