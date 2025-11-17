WSJ заявила о начале новой гонки вооружений

Новая гонка вооружений началась, теперь США должны готовиться к противостоянию с Россией и Китаем. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

В то время как Россия и США все еще соблюдают некоторые ограничения по контролю над вооружениями, такие как Договор СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале, Китай, не связанный никакими обязательствами, тихо, но стремительно вырывается вперед. По американским оценкам, к середине 2030-х годов КНР достигнет примерного паритета с США по количеству развернутых ядерных боезарядов, говорится в материале.

Крепнущие отношения между Москвой и Пекином уже создали беспрецедентный уровень стратегической неопределенности для США и их европейских и азиатских союзников. Эта настороженность усугубляется сомнениями союзников Вашингтона в приверженности президента США Дональда Трампа обязательствам по взаимной обороне, отмечает WSJ.

«Сейчас мы движемся к наращиванию ядерных арсеналов, а не к их сокращению. Мы вступаем в третью ядерную эпоху, которая будет больше похожа на холодную войну, чем на 1990-е и 2000-е годы», — считает директор Центра Скоукрофта Атлантического совета и бывший сотрудник Пентагона Мэтью Крёниг.

Другие эксперты заявили, что США медленно реагировали на новые угрозы и вся их программа ядерной модернизации строилась на убеждении, что страна продолжит сокращать вооружения с Россией, и что Китай и Северная Корея не будут представлять угрозы для позиции США, однако это мнение оказалось ошибочным.

30 октября Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав».

Ранее Трамп обсудил с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов.