В Белом доме готовы допустить безопасный выезд Мадуро из Венесуэлы

Politico: США рассматривают сценарий отъезда Мадуро в третьи страны
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Администрация США рассматривает возможность безопасного выезда в другую страну президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом, ссылаясь на внутренние источники, сообщает американское издание Politico.

По их словам, помощники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в случае успешного свержения Мадуро допускают безопасный выезд венесуэльского лидера и его доверенных лиц в другое государство. Среди таких стран рассматриваются Турция, Россия, Азербайджан и Куба.

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают возможность ареста Мадуро и его последующего предания суду в США.

Источники издания отметили, что контакты Белого дома с венесуэльской оппозицией не означают ее вовлечения в серьезные обсуждения будущего страны.

16 ноября сообщалось, что Вашингтон готов при необходимости развернуть свои сухопутные войска в Венесуэле.

14 ноября Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а президент Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.

Ранее сообщалось, что Мадуро предлагал США контроль над частью нефтяных ресурсов Венесуэлы.

