В Египте назвали сроки проведения министерской конференции Россия — Африка

Министерская конференция Россия — Африка может пройти в Каире до конца 2025 года
true
true
true
close
AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

Министерская конференция Россия - Африка может пройти в Каире до конца этого года. Об этом РИА Новости заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

«Что касается министерской конференции, то она, мы надеемся, пройдет до конца этого года», — заявил министр.

В сентябре глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что вторая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка пройдет в ноябре текущего года.

10 ноября 2024 года состоялась первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка. Тогда глава российского внешнеполитического ведомства зачитал приветствие президента страны Владимира Путина, который отметил, что развитие связей между РФ и африканскими странами становится более насыщенным и многоплановым. Он уточнил, что об этом свидетельствует содержательная программа конференции.

В тот же день Лавров заявил, что вторая министерская конференция Форума сотрудничества Россия — Африка состоится в 2025 году. По его словам, мероприятие пройдет в одном из африканских государств.

Ранее сообщалось, что одна из африканских стран обсуждает с РФ запуск прямого авиасообщения.

