Посольство в Бельгии опровергло обвинения в преднамеренных ударах по гражданским

Обвинения главы МИД Бельгии Максима Прево в адрес России, согласно которым страна осуществляет преднамеренные удары по гражданским лицам на Украине, являются полной ложью. Об этом сообщило посольство РФ в Telegram-канале.

В дипмиссии обратили внимание на заявление Прево в социальной сети X. В своем посте министр заявил, что Россия якобы преднамеренно наносит удары по гражданскому населению. Глава МИД Бельгии назвал подобное военным преступлением.

«Как многократно подчеркивалось российским руководством, наши вооруженные силы действуют предельно ответственно, нанося высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении посольства.

Дипломаты добавили, что Прево «двулично закрыл глаза» на практически ежедневные атаки украинской стороны в отношении мирного населения России.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

