СМИ: коррупционный скандал на Украине повлиял на имидж Зеленского

Коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем на Украине произошел в крайне неудобный момент и стал серьезным имиджевым ударом для президента республики Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Би-би-си Украина».

В публикации отмечается, что коррупционное расследование осложнило переговоры Киева о репарационном кредите Евросоюза на €140 млрд, а также усилило сомнения украинских партнеров.

По мнению вице-премьера Италии Маттео Сальвини, предоставление дальнейшей помощи Украине не поможет положить конец конфликту с Россией, а только будет подпитывать коррупцию в стране.

Политическая турбулентность также может ослабить Киев и повлиять на развитие конфликта, говорится в публикации. Отдельное расследование по связанному с Миндичем производителю дронов Firepoint также вызывает вопросы у Германии.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее в ЕС дали шанс Украине «очиститься» от коррупции.