Захарова иронично отреагировала на возмущение «русскоязычными» котами на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с kp.ru иронично прокомментировала недовольство украинского публициста Ильки Лемко тем, что в одном из рекламных слоганов во Львове коту приписывают русскоязычное «мяу», вместо украинского «няв».

«Пусть успокоят украинского публициста, сказав, что данное контрактное «мяо» — это транскрипция английского «meow». На последние две недели осени такого объяснения должно Ильке хватить. А зимой его отпустит», — сказала Захарова.

До этого во Львове возникла необычная дискуссия вокруг рекламного слогана «Первое слово моего кота — Мяу!», размещенного на городских трамваях.

Так, украинский публицист Илько Лемко выразил недовольство тем, что реклама использует русскоязычное «Мяу», тогда как, по его мнению, украинский кот должен говорить «Няв». Лемко саркастически предположил, что создателям рекламного слогана стоило бы «повысить IQ» и заменить привычный русский вариант на украинский.

