На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова иронично отреагировала на возмущение «русскоязычными» котами на Украине

Захарова иронично ответила на недовольство «русскоязычными» котами во Львове
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с kp.ru иронично прокомментировала недовольство украинского публициста Ильки Лемко тем, что в одном из рекламных слоганов во Львове коту приписывают русскоязычное «мяу», вместо украинского «няв».

«Пусть успокоят украинского публициста, сказав, что данное контрактное «мяо» — это транскрипция английского «meow». На последние две недели осени такого объяснения должно Ильке хватить. А зимой его отпустит», — сказала Захарова.

До этого во Львове возникла необычная дискуссия вокруг рекламного слогана «Первое слово моего кота — Мяу!», размещенного на городских трамваях.

Так, украинский публицист Илько Лемко выразил недовольство тем, что реклама использует русскоязычное «Мяу», тогда как, по его мнению, украинский кот должен говорить «Няв». Лемко саркастически предположил, что создателям рекламного слогана стоило бы «повысить IQ» и заменить привычный русский вариант на украинский.

Ранее в Молдавии обвинили Пушкина в возникновении нетрадиционных сексуальных отношений в республике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами