В Великобритании пересмотрят миграционные правила

Independent: Британия увеличит срок ожидания ПМЖ для беженцев до 20 лет
true
true
true
close
Global Look Press

Великобритания сделает статус беженца временным и увеличит срок ожидания постоянного проживания до 20 лет. Об этом сообщает издание Independent.

В публикации отмечается, что 17 ноября министр внутренних дел королевства Шабана Махмуд представит изменения в законодательстве, которые должны «восстановить контроль и справедливость» в системе предоставления убежища мигрантам.

Махмуд отмечает, что изменения станут крупнейшим пересмотром миграционных правил за последние десятилетия.

Изменения должны пересмотреть статус беженца в Великобритании. Теперь они не будут получать права на постоянное проживание автоматически. Статус будет временным, продлевать его нужно будет каждые 2,5 года.

До этого сообщалось, что в 2024 году году иностранцы подали 108 тыс. запросов на получение убежища в Великобритании, что стало рекордно большой величиной для страны. В прошлом году количество поданных запросов увеличилось по сравнению с 2023 годом на 28%. Это самый большой показатель с 1979 года, когда начали вести такую статистику.

Ранее в Британии раскрыли планы по сокращению количества прибывших на лодках мигрантов.

