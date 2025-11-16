На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предрекли Европе судебный процесс за удержание доходов от активов России

Депутат Аксаков: Европе придется ответить за доходы с российских активов по суду
true
true
true
close
Анастасия Петрова/РИА Новости

Странам Европы предстоит понести ответственность по судебным решениям, если доходы и проценты от замороженных российских активов будут незаконно удержаны. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«С моей точки зрения, те доходы и проценты, которые набегают на российские активы, — это тоже нарушение закона и за это еще европейским странам придется отвечать, когда наступит пара судебных решений», — сказал депутат.

Аксаков добавил, что действия европейских политиков противоречат интересам их избирателей. Кроме того, по словам главы думского комитета, подобные решения подрывают доверие к европейской финансовой системе.

Накануне глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен заявила о готовности через суд оспаривать решения Еврокомиссии и Совета ЕС о конфискации активов России. По ее словам, не исключается обращение в судебные инстанции, если европейские институты власти захотят принудить депозитарий к такому шагу.

Ранее Лавров объяснил «давними инстинктами пиратов» желание Европы конфисковать активы РФ.

