МИД Ирана раскрыл заявление США касательно Израиля

МИД: США заверяли Иран, что Израиль не предпринимает ничего без их одобрения

Специальный посланник президента Соединенных Штатов по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф еще до военного конфликта заверял Иран, что Израиль не может ничего предпринять без согласования с Вашингтоном. Об этом журналистам заявил источник в МИД исламской республики, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в связи с этим в начале войны «было очень странно слышать» из Соединенных Штатов заявления о том, что они не знали о планах Израиля атаковать Иран.

11 ноября газета The New York Times написала, что новая вспышка военных действий между Израилем и Ираном — лишь вопрос времени.

2 ноября президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран восстановит ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США и Израиля.

В сентябре газета The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и аналитиков сообщила, что Иран якобы ускорил строительство секретного подземного военного объекта к югу от ядерного центра в Натанзе.

Ранее в России не исключили нового обострения между Ираном и Израилем.