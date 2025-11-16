На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД Ирана раскрыл заявление США касательно Израиля

МИД: США заверяли Иран, что Израиль не предпринимает ничего без их одобрения
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

Специальный посланник президента Соединенных Штатов по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф еще до военного конфликта заверял Иран, что Израиль не может ничего предпринять без согласования с Вашингтоном. Об этом журналистам заявил источник в МИД исламской республики, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в связи с этим в начале войны «было очень странно слышать» из Соединенных Штатов заявления о том, что они не знали о планах Израиля атаковать Иран.

11 ноября газета The New York Times написала, что новая вспышка военных действий между Израилем и Ираном — лишь вопрос времени.

2 ноября президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран восстановит ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США и Израиля.

В сентябре газета The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и аналитиков сообщила, что Иран якобы ускорил строительство секретного подземного военного объекта к югу от ядерного центра в Натанзе.

Ранее в России не исключили нового обострения между Ираном и Израилем.

Конфликт вокруг Ирана
