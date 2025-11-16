В Кремле оценили итоги визита Токаева в Москву

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел недавний государственный визит лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву мощным с точки зрения смыслового наполнения. Его слова приводит канал 24kz.

«Государственный визит мощный достаточно получился у президента Токаева. Главное, конечно, не с точки зрения антуража, а с точки зрения смыслового наполнения. И обилие вопросов на двусторонней повестке дня как раз и диктует необходимость присутствия фактически кабинета министров в полном составе с двух сторон», — заявил представитель Кремля.

11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным визитом и провел неформальную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. На следующий день состоялись их официальные переговоры.

Путин и Токаев подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Документ предполагает расширение сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, науки, образования, культуры и гуманитарных связей.

