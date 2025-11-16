На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

Путин встретится с представителями стран ШОС и поучаствует в закладке ледокола
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет серию международных встреч с главами правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале «Вестей».

Отмечается, что главы правительств стран ШОС прибудут в Москву для участия в заседании Совета организации.

Кроме того, в ближайшие семь дней у главы государства запланировано участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая пройдет с 19 по 21 ноября. Также президент по телемосту будет участвовать в закладке нового ледокола и проведет совещание с членами Совета безопасности России.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил плотный график Владимира Путина с работой доменной печи. Он объяснил, что как и печь, деятельность главы государства не может прерваться.

В августе Песков рассказывал, что Путин никогда официально не уходит в отпуск. По словам представителя Кремля, функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха.

При этом Песков отмечал, что президент иногда купается в море, когда приезжает в Сочи, однако только если позволяет рабочий график.

Ранее Путин показал журналистам свою квартиру в центре Москвы.

