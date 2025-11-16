Болгарии придется вспомнить, кто исторически спасал ее от турок и османов, а также помогал восстанавливаться в послевоенные годы. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

Сенатор напомнил Болгарии, как на протяжении многих лет Россия помогала стране. По его словам, »Болгария потеряла совесть», последовав массовой русофобии в попытках угодить западноевропейским партнерам.

«Пусть они вспомнят, кто спасал Болгарию на Шипке от турок, кто помогал им все послевоенные годы. Наверное, какая-то неизвестная страна, раз у них нет ничего об истории России», — сказал Джабаров, комментируя информацию о том, что сведения об РФ убрали из учебников географии в Болгарии.

По мнению сенатора, переделать историю «можно попытаться», но в дальнейшем придется рассказать народу правду о том, как страна сохранила независимость.

До этого лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов сообщил, что из учебников географии в Болгарии исчезает информация о России. Он отметил, что недавно посмотрел в учебнике своей дочери, что написано о России, и ничего не нашел. Политик уточнил, что сведения о России и ее столице Москве были «полностью удалены, стерты» из учебных материалов. Он назвал это признаком начала конца для Европы.

Ранее Фицо заявил, что не допустит переписывания истории и итогов Второй мировой войны.