На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Потеряли совесть»: в Совфеде отреагировали на исчезновение России из болгарских учебников

Сенатор Джабаров: Болгария не сможет вычеркнуть Россию из истории страны
true
true
true
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Болгарии придется вспомнить, кто исторически спасал ее от турок и османов, а также помогал восстанавливаться в послевоенные годы. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

Сенатор напомнил Болгарии, как на протяжении многих лет Россия помогала стране. По его словам, »Болгария потеряла совесть», последовав массовой русофобии в попытках угодить западноевропейским партнерам.

«Пусть они вспомнят, кто спасал Болгарию на Шипке от турок, кто помогал им все послевоенные годы. Наверное, какая-то неизвестная страна, раз у них нет ничего об истории России», — сказал Джабаров, комментируя информацию о том, что сведения об РФ убрали из учебников географии в Болгарии.

По мнению сенатора, переделать историю «можно попытаться», но в дальнейшем придется рассказать народу правду о том, как страна сохранила независимость.

До этого лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов сообщил, что из учебников географии в Болгарии исчезает информация о России. Он отметил, что недавно посмотрел в учебнике своей дочери, что написано о России, и ничего не нашел. Политик уточнил, что сведения о России и ее столице Москве были «полностью удалены, стерты» из учебных материалов. Он назвал это признаком начала конца для Европы.

Ранее Фицо заявил, что не допустит переписывания истории и итогов Второй мировой войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами