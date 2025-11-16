Ушаков рассказал о сигналах из США по теме урегулирования конфликта

Некоторые комментарии из США по теме урегулирования российско-украинского конфликта нравятся России, какие-то нет, но основой всему является встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью корреспонденту «России --1» Павлу Зарубину.

«Много сигналов, какие-то нам нравятся, какие-то не нравятся, но основа всему — это Анкоридж», — сказал Ушаков.

По его словам, разговоры по урегулированию конфликта в данный момент ведутся на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже. Он добавил, что российская сторона считает этот путь хорошим для достижения мира.

13 ноября помощник президента России сообщил, что встреча Путина и Трампа в столице Венгрии Будапеште, сорванная в октябре, все еще возможна. При этом он не обозначил возможные сроки потенциальных переговоров.

Ранее Вэнс заявил, что Трамп понимает важность переговоров с Путиным.