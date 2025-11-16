На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле озвучили отношение Киева к итогам саммита Путина и Трампа

Ушаков: итоги саммита в Анкоридже доведены до Киева, им это не нравится
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Итоги саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске доведены до украинской стороны. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«В Киеве знают об этом (об итогах саммита. — «Газета.Ru»), им это не нравится», — сказал представитель Кремля.

Ушаков отметил, что договоренности, достигнутые в ходе встречи Путина и Трампа, не нравятся в том числе и многим европейским лидерам. По его словам, они не нравятся тем, кто не хочет урегулирования конфликта на Украине, кто хочет продолжать войну «до последнего украинца».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к завершению боевых действий на Украине, который появился после переговоров Путина и Трампа в августе на Аляске, сохраняется до сих пор. Кроме того, он отметил, что американский лидер по-прежнему сохраняет политическую волю к мирному урегулированию на Украине. По словам Пескова, с точки зрения духа Анкориджа Россия преисполнена оптимизма, однако с точки зрения поведения Киева констатирует пока не очень хорошее развитие событий.

Ранее дипломат рассказал, что нужно сделать для организации второго саммита России и США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами