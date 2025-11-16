Ушаков сообщил о продолжении контактов по встрече Путина и Трампа

Ушаков: встреча Путина и Трампа пока отложена, но контакты на этот счет идут

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отложена, но контакты по этой теме продолжаются. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью корреспонденту «России --1» Павлу Зарубину.

«Договорились о встрече в Будапеште, потом встречу на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут», — сказал он.

По словам Ушакова, Россия активно ведет разговор по украинскому регулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты во время переговоров Путина и Трампа в Анкоридже.

Он добавил, что со стороны США не было официального опровержения, что эти договоренности не действуют.

В октябре Reuters со ссылкой на источники сообщил, что позиция России по вопросу перемирия на Украине стала причиной срыва саммита лидеров двух стран в Будапеште. По данным агентства, отказ Москвы от немедленного прекращения огня поставил подготовку встречи на паузу.

Ранее Вэнс заявил, что Трамп понимает важность переговоров с Путиным.