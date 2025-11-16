На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стубб назвал «стратегическую ошибку» России

Президент Стубб назвал перенос встречи в Будапеште стратегической ошибкой России
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Перенос встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште якобы стал «стратегической ошибкой» России. Об этом в интервью Associated Press заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Он напомнил, что соответствующее решение было принято после беседы госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова. По утверждению Стубба, Рубио, вероятно, понял, что «русские не сдвинулись ни на дюйм» в своих требованиях, и «нет смысла ставить президента Трампа в ситуацию, когда он не получит сделку или что-то еще».

По его словам, это стало якобы «еще одним примером стратегической ошибки» России. У Москвы «был шанс», но она его «упустила», считает президент Финляндии.

До этого президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу GB News заявил, что рассчитывал на то, что хорошие отношения с российским коллегой помогут ему в урегулировании российско-украинского конфликта.

В октябре Reuters со ссылкой на источники сообщил, что позиция России по вопросу перемирия на Украине поставила под угрозу готовящийся саммит лидеров двух стран в Будапеште.

Ранее Лавров назвал предпочтительное место для встречи Путина и Трампа.

