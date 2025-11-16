Власти Украины после 2014 года запрещали жителям Донбасса, подконтрольного на тот момент Киву, совершать крестные ходы. Об этом рассказала РИА Новости староста Свято-Крестовоздвиженского храма Любовь.

По ее словам, до 2014 года жители Донбасса ходили с иконой Казанской Божией Матери вокруг домов.

«А потом нам [украинские власти] запретили всякие крестные ходы», — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что после 2014 года в Северодонецке начали активно появляться ячейки различных сект. Кроме того, на местное телевидение, по ее словам, пришел новый директор, который запретил анонсы всех православных праздников, и «люди стали забывать» про них.

В конце августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который одобрил парламент страны. Положения документа позволяют объявить УПЦ вне закона. Что, в свою очередь, даст право без суда выгнать приходы УПЦ из ее храмов на улицу.

В ноябре этого года на Украине началось судебное рассмотрение дела о запрете Киевской митрополии Украинской православной церкви. Эксперты пока не берутся прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. По их мнению, исход дела во многом будет зависеть от политической конъюнктуры и позиции руководства страны. Некоторая ясность может появиться лишь тогда, когда вопрос о статусе УПЦ будет четко обозначен обеими сторонами конфликта. Однако Киев пока предпочитает этот аспект не комментировать, сохраняя неопределенность вокруг дальнейшей судьбы церкви.

Ранее в ООН заявили, что гонения на УПЦ ограничивают свободу вероисповедания.