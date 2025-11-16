На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Польши обвинил Россию в «навязывании коммунизма на 45 лет»

Глава МИД Сикорский: поляки скорее будут есть траву, чем снова станут колонией РФ
Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна «была российской колонией» и больше не вернется к этому положению. Его слова приводит Polsat News.

«Мы были российской колонией. Русские вторглись в нашу страну вместе с нацистской Германией в 1939 году и навязали нам коммунизм на 45 лет. Мы скорее будем есть траву, чем снова станем российской колонией», — утверждает Сикорский.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире подкаста The Rest Is Politics: Leading заявил, что Украина может вести боевые действия еще три года, в отличие от России. По его мнению, у Киева есть ресурсы продолжать конфликт еще несколько лет, тогда как Россия якобы показывает себя не с лучшей стороны.

В ответ председатель комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал, что утверждение Сикорского о готовности Украины продолжать конфликт еще три года – то, во что ему хотелось бы верить, как Запад некогда верил в возможность нанести «стратегическое поражение России», и не имеет ничего общего с реальностью.

Ранее поляки отказались менять Туска на Сикорского.

