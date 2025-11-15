Страны Прибалтики понесут ответственность за свою русофобскую политику. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью NEWS.ru.

Он подчеркнул, что Балтийским государствам не стоит забывать об исторической принадлежности их территорий России.

«За эту русофобию им придется отвечать, это не просто угроза. Рано или поздно они ответят за все. Хотелось бы напомнить прибалтийским государствам, что они живут на русской земле», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, нынешние территории прибалтийских стран были подарены им Россией при выходе из Советского Союза.

Джабаров призвал соседей РФ «вести себя достойно» и не доводить до того, чтобы «мы сами наводили порядок».

В октябре представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международное сообщество должно обратить пристальное внимание на ситуацию в странах Прибалтики, назвав их власти «реинкарнацией фашизма».

