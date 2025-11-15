На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сенатор Джабаров призвал страны Прибалтики к ответу за свою русофобию

Сенатор Джабаров: странам Прибалтики придется отвечать за русофобию
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Страны Прибалтики понесут ответственность за свою русофобскую политику. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью NEWS.ru.

Он подчеркнул, что Балтийским государствам не стоит забывать об исторической принадлежности их территорий России.

«За эту русофобию им придется отвечать, это не просто угроза. Рано или поздно они ответят за все. Хотелось бы напомнить прибалтийским государствам, что они живут на русской земле», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, нынешние территории прибалтийских стран были подарены им Россией при выходе из Советского Союза.

Джабаров призвал соседей РФ «вести себя достойно» и не доводить до того, чтобы «мы сами наводили порядок».

В октябре представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международное сообщество должно обратить пристальное внимание на ситуацию в странах Прибалтики, назвав их власти «реинкарнацией фашизма».

Ранее Путин объяснил, против чего направлена агрессивная русофобия.

