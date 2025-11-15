На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат объяснил слова Каллас о выгодной сделке по Украине

Депутат Чепа: Запад надеется, что победит РФ в экономическом противостоянии
Carlos Jasso/Reuters

Западным политикам казалось, что введенные санкции обрушат экономику России, но этого не произошло, поэтому они продолжают финансировать украинский конфликт. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Естественно, любые военные действия — это расходы. И они (страны Запада — прим. ред) считают, что Россия, нанося удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, также несет значительные финансовые потери,» — отметил политик.

По его словам, европейские политики хотят выиграть в этом конфликте, заставляя РФ тратить средства на военные расходы.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европе выгодно поддерживать Украину, чтобы не допустить победы России. Она также напомнила странам Европы о необходимости дальнейшей поддержки Киева, назвав это «выгодной сделкой».

На этом фоне европейские СМИ сообщали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «одержима» конфликтом на Украине, в то время как ряд стран Евросоюза наоборот «устали» от помощи Киеву.

Ранее Каллас назвала коррупционный скандал на Украине «чрезвычайно досадным».

