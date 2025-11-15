Трамп рассчитывает на скорое разрешение украинского конфликта

Трамп заявил, что надеется на скорое разрешение украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое разрешение украинского конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью британскому телеканалу GB News.

«Я надеюсь, что это произойдет скоро», — сказал он.

Также американский лидер отметил, что продолжение конфликта по-прежнему является для него раздражающим фактором.

13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО), поскольку Украина не намерена вести переговоры.

Он обратил внимание, что Москва «хочет мира по-настоящему» и открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами. Киеву рано или поздно придется вернуться к диалогу, но «с гораздо худших позиций», подчеркнул представитель Кремля.

12 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Москвой в Стамбуле, поскольку «мирные переговоры в этом году не принесли особых результатов».

