Трамп рассчитывает на скорое разрешение украинского конфликта

Трамп заявил, что надеется на скорое разрешение украинского конфликта
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое разрешение украинского конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью британскому телеканалу GB News.

«Я надеюсь, что это произойдет скоро», — сказал он.

Также американский лидер отметил, что продолжение конфликта по-прежнему является для него раздражающим фактором.

13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО), поскольку Украина не намерена вести переговоры.

Он обратил внимание, что Москва «хочет мира по-настоящему» и открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами. Киеву рано или поздно придется вернуться к диалогу, но «с гораздо худших позиций», подчеркнул представитель Кремля.

12 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Москвой в Стамбуле, поскольку «мирные переговоры в этом году не принесли особых результатов».

Ранее в США раскрыли, как Трамп «остудил пыл» Украины.

