Telegraph сообщила о конфликте Мерца и Зеленского из-за притока украинцев

Дискуссия о наплыве в ФРГ украинцев вызвала ссору между президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Однако еще одним последствием (решения Зеленского. — «Газета.Ru») стал всплеск потока молодых украинских беженцев мужского пола, направляющихся в Германию, что создало редкую точку напряжения между Мерцем и Зеленским», — сказано в публикации.

По словам автора статьи, на немецкого политика давит общественное мнение в его стране. Канцлеру необходимо убедить сограждан в том, что он может держать миграцию под контролем, отмечается в материале.

13 ноября Мерц выступил с инициативой, призвав молодых украинцев оставаться на родине для прохождения службы. По словам канцлера, во время телефонного разговора с Зеленским он попросил украинского лидера уделить внимание этому вопросу.

В четверг Мерц и президент Украины провели телефонный разговор.

Ранее на Западе обратили внимание на изменение тона заявлений Мерца по Украине.