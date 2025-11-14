Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что самостоятельные договоренности с Украиной являются малосодержательными. Об этом сообщают «Известия».

Мирошник назвал Украину «страной с ограниченным функционалом».

«Даже если она подпишет какие-то договоренности, совершенно не факт, что они их выполнят. Поэтому самостоятельные договоренности с Украиной, они, скажем так, малосодержательны. Ее нельзя убрать совершенно из переговорного процесса, потому что они являются стороной конфликта, но принятие решения находится не в Киеве», — подчеркнул посол.

Накануне политолог Данила Гуреев заявил, что, приостанавливая все переговорные процессы, Украина отходит от плана президента США Дональда Трампа.

Он добавил, что если бы украинских политиков интересовала судьба Украины, то конфликт они бы стремились закончить «еще вчера». Однако они прислушиваются к Европе, которая всячески толкает Киев на дальнейшее военное противостояние.

Ранее в МИД Украины пожаловались на Мединского.