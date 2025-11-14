На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ прокомментировали самостоятельные договоренности с Украиной

Мирошник: самостоятельные договоренности с Украиной являются малосодержательными
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что самостоятельные договоренности с Украиной являются малосодержательными. Об этом сообщают «Известия».

Мирошник назвал Украину «страной с ограниченным функционалом».

«Даже если она подпишет какие-то договоренности, совершенно не факт, что они их выполнят. Поэтому самостоятельные договоренности с Украиной, они, скажем так, малосодержательны. Ее нельзя убрать совершенно из переговорного процесса, потому что они являются стороной конфликта, но принятие решения находится не в Киеве», — подчеркнул посол.

Накануне политолог Данила Гуреев заявил, что, приостанавливая все переговорные процессы, Украина отходит от плана президента США Дональда Трампа.

Он добавил, что если бы украинских политиков интересовала судьба Украины, то конфликт они бы стремились закончить «еще вчера». Однако они прислушиваются к Европе, которая всячески толкает Киев на дальнейшее военное противостояние.

Ранее в МИД Украины пожаловались на Мединского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами