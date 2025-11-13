Токаев направил Путину письмо после визита в Россию

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Токаев направил Путину благодарственное письмо после визита в Москву
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил российскому коллеге Владимиру Путину благодарственное письмо по итогам государственного визита в Россию. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В письме глава Казахстана отметил успешное подписание Декларации о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По словам Токаева, этот документ значительно усилит многогранное сотрудничество между странами.

«Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана», — написал президент Казахстана.

11 ноября Токаев прибыл в столицу РФ с официальным визитом. В тот же день главы двух государств провели неформальную встречу в Кремле, которая продлилась три часа. Во время беседы казахстанский лидер обратил внимание, что сейчас не существует ни одной сферы, в которой Москва и Астана не соприкасаются и не работают вместе.

12 ноября состоялисьофициальные переговоры Путина и Токаева, в ходе которых российский лидер назвал РФ и Казахстан ближайшими партнерами и друзьями. Он подчеркнул, что у двух стран все получается в вопросе развития двусторонних отношений.

В конце сентября Токаев встретился с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанский лидер высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине.

Ранее профайлер сравнил поведение Токаева на встречах с Путиным и Зеленским.

