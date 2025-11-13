Захарова иронично ответила Макрону после его заявления о клопах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону «помыться» после его заявления о постельных клопах. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

Захарова нашла несовпадения в словах Макрона и главы Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона. Французский лидер обвинил Россию «в распространении фейков» о нашествии клопов во Франции. В свою очередь Мандон обвиняет РФ в нашествии паразитов.

«Я так и не поняла: Россия виновата в том, что во Франции есть клопы или в том, что их нет? <...> Так и хочется спросить: «Мыться не пробовали?». Помогает и от нательных паразитов, и от неврозов», — с иронией отметила Захарова.

13 ноября Макрон обвинил Россию в якобы распространении фейковой информации о нашествии постельных клопов в стране, но в то же время признал наличие такой проблемы во Франции.

До этого Мандон обвинил Россию в нашествии постельных клопов. Он заявил, что Россия якобы пытается разобщить Францию «дестабилизирующими действиями». Мандон уточнил, что под ними он имеет ввиду «дела с постельными клопами».

Ранее во Франции число случаев заражения постельными клопами выросло вдвое.