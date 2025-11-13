На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина может начать действовать по «доктрине Арестовича», если Зеленский уйдет

«Страна»: Украина может пойти на мир с Россией по доктрине Арестовича
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина может пойти на мирное соглашение с Россией по так называемой «доктрине Арестовича» — бывшего советника офиса президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Традиционная украинская элита более склонна к компромиссам с РФ и в ее среде немало сторонников «доктрины Арестовича»», — пишет издание.

Отмечается, что она предполагает отказ от курса против России, нейтралитет, передачу РФ Донбасса и решение вопроса о статусе русского языка.

Как сообщает «Страна», также распространено мнение, что, в случае ухода Зеленского, Украина может получить лучшие условия мира от РФ, чем они выставляются сейчас.

На этом фоне то же издание писало, что представители крупного бизнеса, военные или политики, подконтрольные США и Европе, могут претендовать на то, чтобы взять власть на Украине в свои руки, в случае отставки украинского лидера.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее на Украине подтвердили выезд из страны соратника Зеленского.

Новости Украины
