«Кошелька» Зеленского могут лишить украинского гражданства

Украинские власти рассматривают вопрос о лишении гражданства бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела о коррупции в энергетической сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Как уточняет агентство, в настоящее время юристы проводят оценку возможных правовых последствий такого решения. Особое внимание уделяется тому, чтобы лишение гражданства не повлияло на ход следствия и судебных процессов по делу Миндича.

«Вопрос о прекращении украинского гражданства Тимура Миндича сейчас находится на изучении у юристов», — сообщило агентство.

По информации источника, необходимо убедиться, что это решение не создаст впечатления попытки защитить фигуранта от судебной ответственности.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог стать информатором по делу о коррупции в энергетике Украины.