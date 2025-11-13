Сайты правительства и минобороны Дании подверглись кибератаке

Пророссийские хакеры из группировки NoName057 совершили DDoS-атаку на сайты правительства и министерства обороны Дании. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на данные агентства гражданской защиты страны.

По данным ведомства, злоумышленники стремились нарушить работу веб-порталов и затруднить доступ к официальной информации.

В материале отмечается, что пророссийская хакерская группа NoName057 якобы взяла на себя ответственность за атаку, которой подверглись в том числе сайты Минтранса Дании и оборонной компании Terma.

По словам представителя Terma, кибератака не привела к потере данных.

7 ноября агентство Belga сообщило, что сайт военной разведки Бельгии (SGRS) подвергся кибератаке. По данным СМИ, ответственность за это взяли на себя хакеры из группы NoName057. Журналисты убеждены, что кибератака была связана с угрозами министра обороны Бельгии Тео Франкена в адрес Москвы.

В августе в Норвегии «пророссийских хакеров» обвинили в апрельской кибератаке на плотину. В публикации говорится, что инцидент произошел в районе города Берген. Действия хакеров привели к открытию клапанов на четыре часа.

Ранее испанского профессора обвинили в кибератаках «в интересах РФ».