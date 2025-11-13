Захарова согласилась со словами Орбана о «военной мафии» на Украине

Захарова назвала точными слова Орбана о военной мафии в Киеве на фоне коррупции

Заявление венгерского премьера Виктора Орбана о «военной мафии» на Украине точно отражает суть киевского режима. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С удивлением слежу за тем, как происходящее на Украине называют просто «коррупцией». Совершенно точное определение - военная мафия», — написала она.

По словам Захаровой, речь идет о международном конгломерате, «многоголовой кровавой гидре», которая «опутала планету» и занимается перекачиванием денег с Запада на Украину.

13 ноября Орбан отметил, что Евросоюз должен прекратить финансировать Украину из-за коррупционного скандала в стране.

По его словам, в этот «бардак» хотят влить деньги европейских налогоплательщиков.

Он добавил, что Евросоюз должен «наконец понять куда тратятся их деньги».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее на Украине подтвердили выезд из страны соратника Зеленского.