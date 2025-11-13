Ульянов ответил на вопрос, есть ли признаки подготовки США к ядерными испытаниям

Ульянов: признаков подготовки США к ядерным испытаниям нет

Признаков подготовки Соединенных Штатов к ядерным испытаниям нет. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что США могут перейти к полноценным ядерным испытаниям, но пока этого не наблюдается.

«Вполне вероятно, что действительно перейдут к натурным ядерным испытаниям, полноценным», — сказал Ульянов.

Он указал, что в Республиканской партии США есть много влиятельных людей, поддерживающих идею возобновления ядерных испытаний.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация отреагирует на испытания США средств доставки ядерного оружия.

В конце октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Ранее в Кремле заявили об опасности ядерной риторики.