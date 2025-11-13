На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не может быть друзей»: Зеленский заявил о необходимости приговора Миндичу

Зеленский не общался с Миндичем с момента начала расследования дела о коррупции
Reuters/Еврейская община города Днепр

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у президента «не может быть друзей». Так глава государства прокомментировал в интервью Bloomberg продолжающееся расследование по делу о коррупции против его соратника Тимура Миндича.

«Президент сообщил Bloomberg, что не разговаривал с Миндичем с момента объявления о начале расследования коррупции», — говорится в сообщении издания.

Как пишет агентство, разрастающийся кризис быстро превращается в серьезное испытание для Зеленского после того, как он предпринял попытку ограничить независимость двух украинских антикоррупционных ведомств.

По словам Зеленского, «у президента страны, находящейся в состоянии войны, не может быть друзей», а самое главное на фоне коррупционного скандала – это «приговоры виновным».

Миндич успел покинуть Украину за несколько часов до обысков, которые провели в его доме 10 ноября.

Дело о коррупции в энергосфере, как сообщили в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), расследовали 15 месяцев. Ведомствам стало известно, что участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на предприятии «Энергоатом».

Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана. Помимо прочего, им запрещен въезд в страну.

Ранее в США обратили внимание на коррупционный скандал на Украине.

Новости Украины
