МИД: цензуре Corriere della Sera подвергся не только объем интервью Лаврова

Итальянская газета Corriere della Sera подвергла цензуре объем и содержание ответов министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, издание было готово опубликовать только треть интервью.

«Причем цензуре подвергся не только объем, но и содержание ответов министра», — сказала Захарова.

Она уверена, что причины подобного решения — политические.

До этого МИД РФ сообщил, что крупнейшая газета Италии отказалась публиковать интервью из-за того, что слова Лаврова содержат много спорных утверждений, требующих проверки.

В ведомстве добавили, что на предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания – полную, редакция ответила отказом. МИД также привел на своих ресурсах две версии: полную и отредактированную итальянской газетой. Там отметили, что разница между ними составляет семь страниц печатного текста.

Ранее Захарова назвала преступлением искажение речи Трампа британским Би-би-си.