На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кремль прокомментировал заявление Стубба о возобновлении диалога России и Европы

Песков назвал нехарактерным для Стубба заявление о возобновлении диалога РФ и ЕС
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами отреагировал на слова президента Финляндии Александра Стубба, заявившего, что отношения Европы и РФ будут восстановлены.

Представитель Кремля отметил, что по одному заявлению нельзя «усматривать тенденции», но в целом со словами Стубба можно согласиться.

«Это нехарактерное для него заявление. Он относился к лагерю ястребов-милитаристов, но здесь нельзя не согласиться, рано или поздно это придется делать», — сказал Песков.

Накануне Стубб заявил, что диалог Европы с Россией обязательно будет восстановлен, однако сейчас не обо всех контактах и каналах связи стоит говорить на официальном уровне. Он считает, что любые контакты с российской стороной должны вестись согласованно, а цели переговоров — обсуждаться совместно.

3 ноября президент Финляндии предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Йоханнесбурге, который состоится 21–22 ноября.

Ранее Казахстан отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами