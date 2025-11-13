Кремль прокомментировал заявление Стубба о возобновлении диалога России и Европы

Песков назвал нехарактерным для Стубба заявление о возобновлении диалога РФ и ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами отреагировал на слова президента Финляндии Александра Стубба, заявившего, что отношения Европы и РФ будут восстановлены.

Представитель Кремля отметил, что по одному заявлению нельзя «усматривать тенденции», но в целом со словами Стубба можно согласиться.

«Это нехарактерное для него заявление. Он относился к лагерю ястребов-милитаристов, но здесь нельзя не согласиться, рано или поздно это придется делать», — сказал Песков.

Накануне Стубб заявил, что диалог Европы с Россией обязательно будет восстановлен, однако сейчас не обо всех контактах и каналах связи стоит говорить на официальном уровне. Он считает, что любые контакты с российской стороной должны вестись согласованно, а цели переговоров — обсуждаться совместно.

3 ноября президент Финляндии предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Йоханнесбурге, который состоится 21–22 ноября.

Ранее Казахстан отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной.