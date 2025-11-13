На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В КНР ответили на попытки G7 переложить на нее вину за конфликт на Украине

МИД КНР: Пекин не примет попыток G7 переложить на него вину за украинский кризис
true
true
true
close
Andy Wong/AP

КНР не примет попыток стран — членов «Большой семерки» (G7) переложить на нее вину за конфликт на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Линь Цзянь, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, Пекин всегда придерживался открытой позиции по отношению к украинскому кризису. Более того, республика никогда не снабжала ни одну из сторон конфликта вооружениями и строго контролировала поставки товаров двойного назначения.

«Пекин никогда не примет попытки G7 переложить вину или навесить ярлыки», — подчеркнул представитель китайского МИД.

13 ноября министры иностранных дел стран — членов «Большой семерки» заявили, что G7 изучает меры против государств и организаций, поддерживающих РФ и якобы помогающих ей «финансировать военные усилия» на Украине. Главы внешнеполитических ведомств «осудили» некие факты военной помощи Москве со стороны Пхеньяна и Тегерана, а также поставки Пекином товаров двойного назначения.

За два дня до этого руководитель МИД Эстонии Маргус Цахкна выразил уверенность, что КНР имеет возможность быстро закончить конфликт на Украине. Как он сказал, китайская сторона якобы все больше влияет на политику РФ.

Ранее в Киеве призвали Пекин «потребовать» от Москвы прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

