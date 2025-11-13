На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу обвинил европейских политиков в утрате навыков дипломатии

Шойгу: политики в Европе напрочь утратили и навыки дипломатии, и чувство такта
Павел Бедняков/РИА Новости

Действующие европейские политики напрочь утратили не только навыки дипломатии, но и чувство такта. Об этом в интервью РИА Новости заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Так он оценил высказывание генсека НАТО Марка Рютте о том, что он перестал обращать внимание на выступления президента России Владимира Путина.

По мнению Шойгу, утрата чувства такта и навыков дипломатии касается не только Рютте, но и других представителей нынешнего поколения политиков в Европе.

Секретарь Совбеза задался вопросом, почему в таком случае генсек НАТО так быстро стремится прокомментировать слова российского лидера, если они ему якобы неинтересны.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО необходимо прислушаться к словам президента России Владимира Путина, чтобы понять позицию российской стороны.

Ранее в Финляндии заявили, что Рютте противоречит сам себе.

