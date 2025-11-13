Европа обвиняет Россию в ведении гибридной войны, в то время как Украина атаковала инфраструктуру страны НАТО. Об этом заявил политик и профессор Микеле Джерачи в социальной сети X, говоря об атаках на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году.

«Похоже, что единственную атаку на инфраструктуру страны НАТО осуществила Украина», — написал эксперт.

По словам Джерачи, действия Украиныв 2022 году в отношении газопровода можно расценивать как настоящий террористический акт.

Политик задался вопросом, правда ли, что на сегодняшний день, единственный теракт против европейской энергетической инфраструктуры был совершен Украиной, а не РФ.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. Три из четырех ниток трубопроводов оказались повреждены.

В подрыве газопроводов подозревают семерых граждан Украины, среди них — четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и один человек, чья роль неясна.

Ранее обвиняемого в подрыве «Северных потоков» поместили в камеру к игиловцам.