SC: на Украине установится мир, когда лидеры Запада изменят свою позицию по РФ

Мира на Украине можно будет добиться тогда, когда лидеры стран Запада поменяют свое отношение к России. Об этом пишет издание Strategic Culture.

Автор статьи отмечает очевидность того, что экономические санкции против РФ не помогли остановить конфликт на Украине. По мнению журналиста Мартина Джея, мира можно добиться только посредством отказа от «диких бредовых взглядов» о том, что «экономически Россия стоит на коленях и она не может поддерживать свою стратегию на поле боя».

Джей продолжает, что антироссийские санкции стран Запада эффектно провалились, а попытки организовать изъятие замороженных активов РФ в пользу Украины указывают на то, что Европейский союз сам себя загнал в угол.

Для Евросоюза рассмотрение вопроса о конфискации российских активов не является стратегией, говорится в статье.

По мнению автора, это провал управления на многих уровнях, однако можно понять, почему президент Украины Владимир Зеленский «все еще в игре», поскольку деньги с Запада обеспечивают ему «минимальное количество военного корма, чтобы поддерживать весь этот цирк».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио допустили негативные последствия после конфискации активов России.