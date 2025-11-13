На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-премьер Украины заявил, что участники группы Миндича сдадут Зеленского

Азаров: участники схемы Миндича сдадут Зеленского
Reuters/Еврейская община города Днепр

Участники коррупционной схемы, которую возглавлял бизнесмен Тимур Миндич, в итоге сдадут президента Украины Владимира Зеленского. Об этом ТАСС заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

Он отметил, что если делом Миндича занимаются правоохранительные органы США, то его фигурантам грозят огромные тюремные сроки — до 150 лет и больше. Поэтому участники коррупционной схемы будут давать все необходимые показания на Зеленского.

12 ноября антикоррупционные органы Украины организовали обыски у Миндича, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского, а также в компании «Энергоатом» и у главы минюста Германа Галущенко. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) утверждает, что оперативные мероприятия ведутся по делу о коррупции в сфере энергетики. В ходе расследования, которое длилось 15 месяцев, ведомство смогло записать на аудио тысячу часов разговоров и опубликовало несколько из них. Однако НАБУ не раскрывает, были ли сделаны записи в квартире Миндича, которую посещал Зеленский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине подтвердили бегство «кошелька Зеленского» из страны.

Все новости на тему:
Новости Украины
