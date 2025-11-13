Экс-премьер Украины заявил, что расследование дела Миндича началось по команде из США

Проведенная Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) работа по раскрытию коррупционной схемы, возглавляемой бизнесменом Тимуром Миндичем, была инициирована Соединенными Штатами. Об этом ТАСС заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

Экс-премьер подчеркнул, что раскрытие такой коррупционной схемы требует длительной системной работы: и агентурной, и оперативно-разыскной, и с использованием финансовых документов. Азаров выразил уверенность, что проведение обысков у близкого окружения президента Украины Владимира Зеленского является результатом накопления большого количества документальных данных. На их основании будут возбуждаться уголовные дела и проводиться уже полномасштабные расследования.

По мнению бывшего премьера, деятельность НАБУ по раскрытию коррупции в окружении Зеленского была начата по команде властей США.

12 ноября антикоррупционные органы Украины организовали обыски у Миндича, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского, а также в компании «Энергоатом» и у главы минюста Германа Галущенко. НАБУ утверждает, что оперативные мероприятия ведутся по делу о коррупции в сфере энергетики. В ходе расследования, которое длилось 15 месяцев, ведомство смогло записать на аудио тысячу часов разговоров и опубликовало несколько из них. Однако НАБУ не раскрывает, были ли сделаны записи в квартире Миндича, которую посещал Зеленский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине подтвердили бегство «кошелька Зеленского» из страны.