На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Украины заявил, что расследование дела Миндича началось по команде из США

Азаров: расследование на Украине дела Миндича было инициировано США
true
true
true
close
Shannon Stapleton/Reuters

Проведенная Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) работа по раскрытию коррупционной схемы, возглавляемой бизнесменом Тимуром Миндичем, была инициирована Соединенными Штатами. Об этом ТАСС заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

Экс-премьер подчеркнул, что раскрытие такой коррупционной схемы требует длительной системной работы: и агентурной, и оперативно-разыскной, и с использованием финансовых документов. Азаров выразил уверенность, что проведение обысков у близкого окружения президента Украины Владимира Зеленского является результатом накопления большого количества документальных данных. На их основании будут возбуждаться уголовные дела и проводиться уже полномасштабные расследования.

По мнению бывшего премьера, деятельность НАБУ по раскрытию коррупции в окружении Зеленского была начата по команде властей США.

12 ноября антикоррупционные органы Украины организовали обыски у Миндича, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского, а также в компании «Энергоатом» и у главы минюста Германа Галущенко. НАБУ утверждает, что оперативные мероприятия ведутся по делу о коррупции в сфере энергетики. В ходе расследования, которое длилось 15 месяцев, ведомство смогло записать на аудио тысячу часов разговоров и опубликовало несколько из них. Однако НАБУ не раскрывает, были ли сделаны записи в квартире Миндича, которую посещал Зеленский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине подтвердили бегство «кошелька Зеленского» из страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами