Экс-премьер Украины рассказал о последствиях коррупционного скандала для Зеленского

Азаров: коррупционный скандал на Украине закончится отставкой Зеленского
Alina Smutko/Reuters

Скандал, вспыхнувший на Украине из-за коррупционной схемы во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, приведет к отставке президента страны Владимира Зеленского. Об этом ТАСС заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

По мнению экс-премьера, коррупционный скандал, который затронул лица из ближайшего окружения президента, обернется для Зеленского громадными репутационными потерями. На Западе никто из государственных деятелей больше не захочет иметь каких-либо дел с украинским лидером.

Азаров выразил уверенность, что в ходе расследования коррупционного дела Миндича будут даны прямые показания против Зеленского. Это приведет к его неминуемой отставке.

12 ноября антикоррупционные органы Украины организовали обыски у Миндича, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского, а также в компании «Энергоатом» и у главы минюста Германа Галущенко. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) утверждает, что оперативные мероприятия ведутся по делу о коррупции в сфере энергетики. В ходе расследования, которое длилось 15 месяцев, ведомство смогло записать на аудио тысячу часов разговоров и опубликовало несколько из них. Однако НАБУ не раскрывает, были ли сделаны записи в квартире Миндича, которую посещал Зеленский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине подтвердили бегство «кошелька Зеленского» из страны.

Новости Украины
