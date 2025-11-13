Европейский союз должен прекратить финансирование погрязшей в коррупции Украины. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Комментируя разразившийся на Украине очередной крупный коррупционный скандал, Сийярто отметил, что в нем замешано ближайшее окружение президента страны Владимира Зеленского. Поэтому неудивительно, что ЕС, который уже несколько лет финансирует украинское государство, до сих пор не получил от Киева точного отчета о расходовании полученных средств.

Министр назвал «безумием» продолжение финансирования Украины и заявил, что Брюссель должен прекратить направлять деньги европейского народа в Киев. Сийярто подчеркнул, что Будапешт больше не будет участвовать в инициативах Евросоюза о предоставлении Украине новых субсидий и займов.

12 ноября антикоррупционные органы Украины организовали обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, а также в компании «Энергоатом» и у министра юстиции Германа Галущенко. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) утверждает, что оперативные мероприятия ведутся по делу о коррупции в сфере энергетики. В ходе расследования, которое длилось 15 месяцев, ведомство смогло записать на аудио тысячу часов разговоров и опубликовало несколько из них. Однако НАБУ не раскрывает, были ли сделаны записи в квартире Миндича, которую посещал Зеленский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде потребовали отставки главы администрации Зеленского на фоне коррупционного скандала.