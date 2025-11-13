На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины

Сийярто потребовал от ЕС прекратить финансирование коррумпированной Украины
close
Marton Dunai/Reuters

Европейский союз должен прекратить финансирование погрязшей в коррупции Украины. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Комментируя разразившийся на Украине очередной крупный коррупционный скандал, Сийярто отметил, что в нем замешано ближайшее окружение президента страны Владимира Зеленского. Поэтому неудивительно, что ЕС, который уже несколько лет финансирует украинское государство, до сих пор не получил от Киева точного отчета о расходовании полученных средств.

Министр назвал «безумием» продолжение финансирования Украины и заявил, что Брюссель должен прекратить направлять деньги европейского народа в Киев. Сийярто подчеркнул, что Будапешт больше не будет участвовать в инициативах Евросоюза о предоставлении Украине новых субсидий и займов.

12 ноября антикоррупционные органы Украины организовали обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, а также в компании «Энергоатом» и у министра юстиции Германа Галущенко. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) утверждает, что оперативные мероприятия ведутся по делу о коррупции в сфере энергетики. В ходе расследования, которое длилось 15 месяцев, ведомство смогло записать на аудио тысячу часов разговоров и опубликовало несколько из них. Однако НАБУ не раскрывает, были ли сделаны записи в квартире Миндича, которую посещал Зеленский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде потребовали отставки главы администрации Зеленского на фоне коррупционного скандала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами