В США предрекли раскол между Трампом и Зеленским

ABC News: скандал с НАБУ плохо скажется на отношениях Трампа и Зеленского
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Коррупционный скандал на Украине, который связан с именем соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, может негативно сказаться на отношениях украинского президента с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Этот скандал также может привести к возобновлению проблем Зеленского с президентом Трампом», — говорится в сообщении телеканала.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обвинил Владимира Зеленского и его друзей в краже миллиардов долларов во время боевых действий. Bloomberg не исключает, что украинский лидер может быть замешан в коррупционной схеме в сфере энергетики, которой руководил его соратник Тимур Миндич. На этом фоне офис Зеленского пытается блокировать Telegram-каналы, а кабмин отстранил от работы министра юстиции Германа Галущенко, на которого Миндич оказывал влияние. Запад «все лучше и лучше» начинает осознавать, что выделяемые Украине деньги разворовывают, считают в Кремле.

Ранее Зеленский обсудил с Будановым планы России на 2026 год.

