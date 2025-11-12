Spectator: скандал с НАБУ может привести к отставке Зеленского

Коррупционный скандал на Украине, связанный с «кошельком» украинского лидера Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, может привести к отставке главы киевского режима. Об этом пишет журнал The Spectator.

«Скандал, который может привести к отставке Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что скандал обостряется тем, что у Миндича антикоррупционные органы нашли золотые унитазы, а также шкафы, набитые купюрами евро.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обвинил Владимира Зеленского и его друзей в краже миллиардов долларов во время боевых действий. Bloomberg не исключает, что украинский лидер может быть замешан в коррупционной схеме в сфере энергетики, которой руководил его соратник Тимур Миндич. На этом фоне офис Зеленского пытается блокировать Telegram-каналы, а кабмин отстранил от работы министра юстиции Германа Галущенко, на которого Миндич оказывал влияние. Запад «все лучше и лучше» начинает осознавать, что выделяемые Украине деньги разворовывают, считают в Кремле.

